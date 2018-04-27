У Подільському суді Києва проходять обшуки

Обшуки проводять співробітники СБУ, САП та НАБУ.

Служба безпеки спільно зі співробітниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро проводять обшуки у Подільському райсуді Києва.

Цю інформацію підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська, повідомляє "Українська правда".

Читайте такожВ анексованому Криму російські силовики проводять обшуки у кримських татар - Чубаров (відео)За її словами, Служба безпеки спільно з САП та НАБУ проводять слідчі дії у суді. Про деталі пообіцяла повідомити після їх завершення.

У керівництві апарату Подільського райсуду відмовились коментувати ситуацію.

Раніше у ЗМІ повідомили, що обшуки відбуваються у справі щодо отримання хабаря заступником керівника апарату та двома суддями Подільського райсуду, зазначає видання.

Повідомлялося, що обшуки проходять і за місцем проживання фігурантів.

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