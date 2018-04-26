У Луцьку затримали на хабарах трьох посадовців міськради та голову суду

Чиновники вимагали $17 тисяч за права власності на будинок.

У Луцьку 25 квітня затримали трьох посадовців міськради, у тому числі заступника міського голови, в рамках кримінального провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди від громадянина в сумі 17 тис. дол. за сприяння в узаконенні та реєстрації права власності на вже збудований індивідуальний житловий будинок у Луцьку. Посадовців затримали під час одержання ними чергового траншу неправомірної вигоди в розмірі 7 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Волинської області, грошові кошти та інші речові докази вилучені під час огляду місця події.

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Окрім того, у ході документування злочинних дій заступника Луцького міського голови встановлено факт його посередництва під час вимагання Головою одного з судів області неправомірної вигоди від громадянина за винесення позитивного рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Голову суду також затримано сьогодні, 25 квітня, під час одержання неправомірної вигоди в сумі 10 тис. дол.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії задля збору доказової бази для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності причетних посадових осіб за вчинення цього злочину, а також обшуки за місцем роботи та місцем проживання фігурантів, в ході яких грошові кошти, котрі раніше частинами передавалися в якості неправомірної вигоди, відшукані та вилучені.

Вирішується питання про затримання фігурантів провадження в порядку ст. 208 КПК України. Раніше у Луцьку в кабінеті заступника голови Луцької міської ради Олександра Рачкова правоохоронці провели обшуки.

Як повідомляв УНІАН, раніше НАБУ затримало співробітника СБУ на хабарі в $47 тисяч.