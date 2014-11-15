Кіхтенко: Потрібно якомога швидше відновити мовлення українських телеканалів на Донбасі

21:40, 15 листопада 2014
Суспільство
1 0

Для об`єктивного інформування жителів Донецької області потрібно «якомога швидше» відновити мовлення українських телеканалів, заявляє голова Донецької обласної держадміністрації Донецької області Олександр Кіхтенко.

Кіхтенко дав доручення посилити сигнали ретрансляторів / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА, про це губернатор заявив сьогодні, 15 листопада, під час відвідин Червоноармійської РТС, що ретранслює українські телевізійні та радіоканали.

«Для того, щоб люди могли отримувати об`єктивну інформацію про події, нам потрібно якомога швидше відновити мовлення українською мовою телеканалів на всій території Донецької області», - зазначив Кіхтенко.

Читайте такожКіхтенко виступає проти переговорів з «ДНР»

Він доручив в найближчі дні надати пропозиції щодо посилення сигналу ретранслятора з тим, щоб жителі Донецька та прилеглих територій могли дивитися українське телебачення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter