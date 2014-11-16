Відправлений у нокаут Пулєв вирішив, що Кличку "просто пощастило"

Болгарський супертяж Кубрат Пулєв задоволений своїми діями в бою з Володимиром Кличком за чемпіонський титул IBF, повідомляє ТСН.

Пулєв подякував своїм уболівальникам за підтримку і заявив, що Кличку пощастило.

"Володимир - хороший суперник, але, думаю, йому просто пощастило. Думаю, у нас буде реванш - і тоді я виграю. Фортуна була на боці Кличка, йому просто пощастило, а мені не таланило з самого початку. Але Кличко дійсно дуже хороший боксер", - сказав Пулєв.

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Як повідомляв УНІАН, Володимир Кличко нокаутував Кубрата Пулєва у 5-му раунді бою, який пройшов у німецькому Гамбурзі.

Український боксер заволодів перевагою з самого початку бою і вже в першому раунді двічі відправив суперника до нокдауну. Надалі він тільки нарощував свою перевагу і в п'ятому раунді, після чергового, четвертого за ліком нокдауну, болгарин вже не зміг встати з настилу рингу - Пулєв визнав свою поразку.

Таким чином, Кличко знову захистив титул чемпіона світу за всіма основними версіями, за винятком WBC. На цей титул, який залишив після завершення спортивної кар`єри Віталій Кличко, Володимир зможе претендувати орієнтовно у 2015 році.