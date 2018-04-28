Сущенка перевели з одиночної до камери на двох - Фейгін

Також Марк Фейгін оприлюднив скан-копію рішення суду, згідно з яким йому як «іншій особі» дозволено відвідувати українського журналіста Романа Сущенка в СІЗО.

Незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка перевели з одиночної камери до камери на двох.

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Про це його захисник Марк Фейгін повідомив на своїй сторінці у Facebook. «Сущенка знову перевели з одиночки, куди він був поміщений одразу після позбавлення мене адвокатського статусу, до камери на двох. Тепер у нього співкамерник. А до цього заявляли, що переведення в одиночку викликане інтересами безпеки. Як тільки суд мене повернув за ст.49 КПК, необхідність виходить відпала? Ще буде чимало чудес ...», - написав адвокат.

При цьому він оприлюднив скан-копію рішення Московського міського суду від 28 квітня, згідно з яким Фейгіну як «іншій особі» дозволено відвідувати Сущенка в СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Мосміськсуд розпочав розглядати справу Сущенка по суті. Того самого дня йому продовжили термін утримання під вартою в СІЗО "Лефортово" на час розгляду справи в суді ще на шість місяців. 25 квітня Сущенко перевели в одиночну камеру.

24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила Фейгіна статусу адвоката. Він є захисником Сущенка.