В Україні створили Асоціацію народних волонтерів

Під час сьогоднішнього установчого з'їзду новоствореної асоціації було затверджено склад координаційної ради, до якої увійшли представники волонтерських організацій.

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Як повідомив журналістам координатор Ради волонтерів при Міноборони Давид Арахамія, в Асоціацію народних волонтерів увійшли зареєстровані волонтерські організації, які регулярно надають допомогу військовим і цивільним особам у зоні АТО, а також ветеранам АТО і їх сім'ям.

Він зазначив, що зараз є кілька сотень заявок від волонтерських організацій, які хочуть вступити в Асоціацію, але на сьогоднішній день було вирішено об'єднати близько 30.

"Це найбільш розкручені фонди, які дуже багато програм реалізують. Маленькою групою легше прийняти рішення, а потім ми робимо вільний вхід. Люди, які захочуть пізніше приєднатися, зможуть це зробити на рівних правах з іншими. Тобто, той, хто перший, не значить - найголовніший... Є багато дрібних громадських об'єднань та волонтерських фондів, і наше завдання - показати їм той досвід, який мають великі волонтерські фонди", - сказав він.

Давид Арахамія також зазначив, що на сьогоднішньому з'їзді було вирішено, яким чином волонтерські організації будуть взаємодіяти з державою.

"Волонтери втомилися створювати паралельні державі структури. Держава щось робить, а волонтери бачать, що це працює погано, і починають закривати дірки... Тому волонтерські організації вирішили спробувати коригувати державу за напрямами і, в першу чергу, це взаємозв'язок з Міноборони. Ми вирішили, яким чином це робити з допомогою профільних комітетів... Наприклад, комітет з тактичної підготовки, його завданням є об'єднати весь досвід, який був на волонтерських засадах, і змусити профільні державні структури реалізувати ці програми", - сказав він.

Давид Арахамія зазначив, що створення Асоціації є важливим кроком, оскільки якщо волонтерські організації, об'єднавшись, будуть доносити проблеми до чиновників, то останні - почнуть прислухатися. "Наше сьогоднішнє завдання - виступати єдиним фронтом перед державними структурами", - сказав він.