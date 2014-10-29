Між Артемівськом і Краматорськом викрадена група волонтерів
16:27, 29 жовтня 2014Суспільство
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В Донецькій області між містами Артемівськ і Краматорськ невідомими була викрадена група волонтерів.
REUTERS
Про це в ефірі Еспресо.TV розповів журналіст та волонтер Родіон Шовкошитний. "Між Артемівськом і Краматорськом була викрадена група волонтерів. Це було зроблено в глибокому нашому тилу, імовірно розвідувально-диверсійної групою ДНР", - повідомив він.
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Волонтер зазначив, що точна кількість викрадених людей зараз уточнюється.
Також журналіст розповів, що розвідка вже підтвердила факт викрадення і наразі вже ведуться переговори про визволеня волонтерів з полону.
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