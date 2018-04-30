Патріарх Філарет в Європарламенті помолиться за Україну

Він також відвідає українських військових, які перебувають на реабілітації у Бельгії.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет в Європейському парламенті помолиться за Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН, служба відбудеться 2 квітня у спеціальній молитовній кімнаті Європарламенту.

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Цього ж дня патріарх Філарет візьме участь у двох конференціях: «Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств» та «Україна за часів незалежності: погляд Православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється».

Наступного дня предстоятель УПЦ КП Філарет відвідає українських військовослужбовців, які перебувають на медичній реабілітації у військовому госпіталі королеви Астрід, а також поспілкується з представниками української громади в Бельгії.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху относительно предоставления томоса на автокефалию православной церкви в Украине.