Українські хакери заблокували майже півсотні сайтів бойовиків

Про це повідомляють у соцмережах представники українського "кібервійська".

Хакери заблокували такі сайти: без-вести.рф, ungu.org, pravdatoday.info, bne.su, lvs-global.ru, slemtt.myjino.ru, odessa-antimaydan.com, новорус.рф, novorossia.co, nol.su, dnrepublic.info, ukrnovosti.info, donetsk-gov.su та k61.dn.ua.

Читайте такожУкраїнські хакери зламали сайт «ЦВК ЛНР» і скасували псевдовибори

Також тривалий час не працювали сайти: ispomodnr.ru і molotpravdu.com. Загалом хакери, за їх словами, заблокували 7 сайтів в липні, 16 сайтів у серпні, 5 сайтів у вересні, 3 сайтів у жовтні.

"Операція "Відплата" триває. Сьогодні лежали 49 сайтів терористів. DDoS атаки - це артилерія Український Кібер Військ. Яка працює і в день, і в ночі", - йдеться у повідомленні хакерів.