Також пенсіонери та активісти націоналістичних партій різко висловлювалися на адресу один одного, однак сутичок не сталося.

У Житомирі націоналісти намагалися завадити прихильникам лівих сил провести першотравневу акцію.

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі міста, на Соборному майдані сьогодні декілька десятків прихильників лівих сил, переважно пенсіонерів, зібралися біля фонтану з плакатами: «Припиніть тарифний геноцид!» та «Гідну зарплату й пенсію кожному громадянину!».

Також учасники заходу розгорнули свою традиційну символіку - червоні прапори. У виступах учасники мітингу різко критикували чинну владу.

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На мітинг прибули прихильники ВО “Свобода” та представники партії «Національний корпус». Націоналісти скандували: “Ганьба!”, нагадували учасникам мітингу, що комуністична символіка в Україні заборонена та вигукували гасла: “ Бандера, Шухевич - Герої України!”.

Також пенсіонери та націоналісти різко висловлювалися на адресу один одного, однак сутичок не сталося.

Правопорядок під час акції забезпечували поліцейські.