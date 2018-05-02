«Лото-Забава»: В Умані виграно 1 000 000 гривень!

29 квітня першою з великого лототрону випала кулька під номером 41, а тому гравець з Умані, який виграв 1 мільйон гривень, закреслив три лінії в одному ігровому полі з однією пільговою підковкою.

Розіграш 977-го тиражу «Лото-Забава», що відбувся 29 квітня, уперше пройшов за новими правилами. Відтепер ще на початку розіграшу «Лото-Забава» уся увага буде прикута до номеру першої кульки, адже цей номер визначатиме суму призу в категорії «за три горизонталі з двома підковами». Якщо випадає кулька з парним числом, значить, у цьому тиражі гарантовано виграють мільйон, і той, хто закреслить три горизонталі з двома пільговими підковками, виграє не 200 тис. гривень, а 1 мільйон. У випадку, якщо перша кулька, що випала з великого лототрону, буде з непарним числом - 1 мільйон гривень виграють лише за умови, коли щасливчик закреслить три лінії в одному ігровому полі з однією пільговою підковкою.

29 квітня першою з великого лототрону випала кулька під номером 41, а тому гравець з Умані, який виграв 1 мільйон гривень, закреслив три лінії в одному ігровому полі з однією пільговою підковкою. Щасливий білет № 0228861 був придбаний у м.Умань (Черкаська область) на фірмовому столі «М.С.Л.», що знаходиться у магазині «Вацак» на вулиці Рафаїла Чорного, 14. Таким чином, новий переможець став вже 289 мільйонером «Лото-Забава» та десятим мільйонером 2018 року. Символічно, що ювілейний мільйонер цього року став одночасно й першим головним переможцем оновленої «Лото-Забава».

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» та взяти учать у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера», що розрахована на двох осіб.

Усіма перевагами членства у закритому «КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» скористалася пані Олександра Гошкович з Миколаївщини, яка виграла свій джекпот у розмірі 3 млн гривень 1 квітня у 973-му тиражі завдяки білету, придбаному онлайн. У рамках подарункової програми «Два дні з життя мільйонера» пані Олександра відвідала столицю разом зі своєю внучкою Світланою та провела незабутній уїк-енд протягом 28-29 квітня.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 977-го тиражу та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.