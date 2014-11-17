Без окупованого Криму українців залишилося 42 мільйони - Держстат

14:03, 17 листопада 2014
Суспільство
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Чисельність населення України без урахування окупованої Автономної Республіки Крим і Севастополя станом на початок жовтня становила 42,8 млн осіб.

/ УНИАН

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Державну службу статистики України.

За місяць кількість українців зменшилася на 3,67 тис. осіб. У результаті чисельність постійного населення України на 1 жовтня 2014 склала 42,804 млн осіб.

Природне скорочення населення України в січні-вересні нинішнього року дійшло до 118 т. людина. Коефіцієнт природного скорочення населення - 3,7 на тисячу жителів України.

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При цьому за січень-вересень поточного року в Україні народилися 355,1 тис. дітей, померло - 473,2 тис. громадян.

В Україні виявилася найвища смертність в Європі з розрахунку на 100 000 населення, і 2-е місце в світі за рівнем смертності.

Піком чисельності населення України був 1993 рік, коли кількість громадян України становила 51,8 млн осіб, породивши слоган "Нас 52 мільйони".

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