ГПУ повідомила про затримання на хабарі у $200 тисяч керівників Держгеокадастру на Закарпатті, там факт заперечують

Керівник ГУ Держгеокадастру підтвердила, що у них дійсно проходять обшуки, але сама вона не затримана, а перебуває у своєму робочому кабінеті і виконує свої обов’язки.

Співробітники Генеральної прокуратури України спільно з Управлінням захисту економіки Національної поліції затримали на хабарі у 200 тис. дол. керівника Головного управління Держгеокадастру України в Закарпатській області та його заступника.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

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«ГПУ спільно з УЗЕ НП затримали на хабарі у 200 тис. дол. керівника та заступника Держгеокадастру України в Закарпатській області. Проводяться першочергові слідчі дії. Деталі згодом», - написала Сарган.

Згідно з сайтом Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, його очолює Світлана Мельничук.

Як повідомила Мельничук "Українській правді", в ГУ Держгеокадастру дійсно проходять обшуки, але сама вона не затримана, а перебуває у своєму робочому кабінеті і виконує свої обов’язки.

"У нас дійсно проходять слідчі дії, обшуки. Є інформація про імовірне отримання хабара працівниками Держгеокадастру. Але ні мене, ні керівників – нікого не затримували. Це просто робочий процес, так процедура у зв’язку з наявною інформацією", - сказала Мельничук.

Вона додала, що наразі невідомо, хто саме вимагав хабара, але запевнила, що зацікавлена, щоб цю особу встановили і притягнули до відповідальності.

"Наразі невідомо, хто що вимагав. Тривають слідчі дії. І слідство докаже, хто винуватий у цій ситуації. А сума у 200 тисяч доларів – це взагалі нісенітниця. Я в робочому кабінеті. Працюю. Слідчі дії тривають", - підсумувала Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Кривому Розі на хабарі у $10 тисяч погорів капітан поліції.