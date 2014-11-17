У Тернопільській області відкрили пам’ятник скульптору Пінзелю

Як повідомили УНІАН організатори встановлення пам’ятника, пам’ятник встановили 16 листопада біля ратуші. Він виготовлений із каменю. Скульптором є Роман Вільгушинський.

На пам’ятнику зображений скульптор з різцем, який вирізає жінку. Скульптура зроблена в манері скульптур Пінзеля. Висота пам’ятника складає 3 м.

Пам’ятник встановлено з ініціативи та за кошти місцевого підприємця Василя Бабала.

Як повідомляв УНІАН, З листопада 2012 року по 23 лютого 2013 року виставка скульптур Пінзеля походила у Луврі у залі де ла Шапель, де свого часу приймали присягу французькі королі.

Виставці передував скандал, оскільки громада Бучача не хотіла передавати на виставку творів дияконські ворота роботи Пінзеля, побоюючись, що після цього їх уже не повернуть.

Читайте такожНа Полтавщині встановили пам'ятник "Покрова Пресвятої Богородиці"Врешті на виставку у Францію потрапили дві реліквії з фонду обласного художнього музею («Відсічення голови Іоанна Предтечі», «Святий Вікентій»), чотири – з обласного краєзнавчого музею («Алегорія мужності», «Алегорія мудрості», «Алегорія віри», «Алегорія любові»), а також Дияконські двері із бучацької церкви Святої Покрови.

Також організатори виставки хотіли бачити в експозиції кам’яну скульптуру святого Онуфрія, яка зберігалась у храмі в селі Рукомиш. Однак громада сховала скульптуру і відмовилась надавати її для експозиції у Луврі.

Довідка УНІАН. Іван Георгій Пінзель – видатний скульптор середини 18 століття, представник пізнього бароко і рококо, зачинатель Львівської школи скульпторів. Свого часу жив та працював на Тернопільщині. Досі дослідники не знають, де і коли він народився.

У 2007 році три обласні ради: Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська проголосили цей рік роком Пінзеля.