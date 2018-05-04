В Одесі колишнього голову сільради за хабар у 85 тисяч гривень засудили до 6 років тюрми

Чиновник отримав гроші за рішення про надання в оренду частини "Центру культурних і побутових послуг".

В Одесі за хабар 85 тис. грн засуджено колишнього голову Савранської селищної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокурори підтримували публічне обвинувачення в кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого колишнього голову Савранської селищної ради визнано винним у хабарництві (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Напередодні Київським районним судом Одеси чиновника засудили до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 3 роки та з конфіскацією майна.

Відзначається, що колишній голова вимагав і отримав від представника підприємця 85 тис. грн за підписання та видачу рішення селищної ради про надання в оренду частини будівлі «Центру культурних і побутових послуг».

Як повідомляв УНІАН, раніше в НАБУ заявили, що суди не розглядають третину направлених до них справ.