В НАБУ заявляють, що суди не розглядають третину направлених до них справ

У 48 провадженнях ще не відбулося підготовче засідання, наголосили у відомстві.

Суди не розглядають третину зі 127 справ, які розслідували детективи Національного антикорупційного бюро України.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

«У третині з-поміж 127 справ, в яких детективи Національного антикорупційного бюро завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, розгляд по суті досі не розпочався. При цьому, у 48 провадженнях нині не відбулося навіть підготовчого засідання - деякі справи чекають своєї черги по року-півтора», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що, зокрема в об’єднаній справі за фактом завдання збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» вже понад 15 місяців не призначають підготовче засідання. Також досі не розпочався розгляд у провадженні за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду м. Дніпра, при чому обвинувальний акт щодо нього був скерований ще у січні 2017 року.

За даними відомства, лише у 29 справах від НАБУ і САП ухвалені судові рішення.

«Більшість судових рішень – це затвердження угод про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем. Так, у 19 справах ухвалено обвинувальний вирок, не пов’язаний з позбавленням волі. Станом на 31 березня 2018 року у двох справах до реального покарання у вигляді позбавлення волі засуджено трьох осіб», - заявили в НАБУ.