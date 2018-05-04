"Нехай щастить!": двох росіян не пустили до України через "георгіївські" стрічки (фото)

На прохання прикордонників зняти заборонену символіку громадяни РФ відреагували негативно.

Увечері 3 травня співробітники ДПСУ в аеропорту "Бориспіль" відмовили двом громадянам Росії - чоловіку та жінці - у перетині кордону України.

Причиною стала їхня відмова зняти з речей заборонену в Україні символіку - "георгіївські" стрічки, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

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"Обоє прибули з приватною метою, мали достатньо коштів для перебування в Україні та зворотні квитки. Але на багажі туристів були прикріплені "георгіївські" стрічки, які заборонені в Україні", - йдеться у повідомленні.

Слободян розповів, що на прохання прикордонників зняти цю символіку громадяни РФ відреагували негативно. У зв'язку з цим прикордонники відмовили їм у перетині кордону, і зворотнім рейсом вони повернулися до Мінська.

Як повідомляв УНІАН, у січні співробітники Державної прикордонної служби не пустили до України громадянина Молдови, у якого в автомобілі знайшли "георгіївську" стрічку.