В Україну не пустили молдованина через "георгіївську" стрічку в його авто

Співробітники Державної прикордонної служби не пустили в Україну громадянина Молдови, у якого в автомобілі знайшли "георгіївську" стрічку. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Читайте такожМолдованці за кермом Jaguar із "георгіївською" стрічкою на 3 роки заборонили в’їзд в Україну"Для всіх бажаючих відвідати Україну нагадуємо - у нас заборонена сепаратистська символіка. Прикордонники Подільського загону не пустили в Україну громадянина Молдови, у якого в автомобілі знайшли георгіївську стрічку. А також у громадянина виявили російський прапор", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня 2017 року президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення доповнення до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки», ухвалений Верховною Радою 16 травня.

«Це не є символіка Другої світової, ця символіка – символ агресії проти України 2014-2017 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі, і прямо зараз, поки ми тут, вони теж цілять в українських воїнів», - наголосив президент напередодні підписання.

Кодекс доповнено новою статтею 173, якою передбачено накладення штрафу у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією «георгіївської» (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення, за публічне використання, демонстрацію або носіння стрічки чи її зображення. За ті ж повторні дії передбачено накладення штрафу у розмірі від 150 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.