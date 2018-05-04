Видворений майже рік тому політтехнолог "Інтера" хоче через суд скасувати заборону на в'їзд в Україну

22 травня 2017 року політтехнолога та керівника інформаційної служби телеканалу "Інтер", громадянина Російської Федерації Шувалова видворили з України із забороною в’їзду терміном на 5 років.

Російський політтехнолог Ігор Шувалов позивається до Державної міграційної служби з вимогою скасувати рішення про заборону в’їзду йому в Україну терміном на 5 років.

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Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Ігоря Шувалова до Державної міграційної служби. Позивач просить суд визнавати протиправним і скасувати рішення директора Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства ДМСУ про заборону в’їзду в України терміном на 5 років", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що судове засідання призначено на 18 травня.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня 2017 року політтехнолога та керівника інформаційної служби телеканалу "Інтер", громадянина Російської Федерації Шувалова видворили з України із забороною в’їзду терміном на 5 років.

Підставою для цього стала його антиукраїнська діяльність, що використовувалась спецслужбами Росії в заходах впливу з висвітлення спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема, з висвітлення у ЗМІ репортажів зі звинувачення керівництва України у військовому захопленні влади у 2014 році та спланованої акції «Небесна сотня».