Жителі Львова святкують День міста (відео)

Святкові заходи триватимуть 5-6 травня.

Львів святкує своє 762-ліття. З цієї нагоди сьогодні, 5 травня, відбудеться урочиста сесія Львівської міської ради та розпочнуться святкові заходи у всіх локаціях міста.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, святкування Дня міста, яке триватиме 5 - 6 травня, цього року буде насичене музичними подіями.

«5 травня, після урочистої сесії міської ради, центром міста пройде традиційна міська хода із театралізованою передачею ключів від Львова. Цьогорічний День Львова стане музичним Днем міста, отож на вулицях та площах міста всюди лунатиме музика: виступатимуть музичні колективи, хори та оркестри. На площі біля міської Ратуші змонтовано сцену з якої лунатиме оркестрова музика», - зазначається у повідомленні.

Наступного дня, 6 травня, у центрі Львова, бівля фігури Матері Божої, відбудеться спільна екуменічна молитва представників духовенства різних конфесій за Львів та львів’ян.