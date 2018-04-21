У Львові відбувається фестиваль освіти "Вчителі майбутнього" (фото)

Фестиваль триватиме два дні на території !FESTrepublic.

Сьогодні і завтра (21-22 квітня) у FESTrepublic, що на вул. Старознесенській, 24 проходить Фестиваль освіти у Львові: Вчителі Майбутнього.

Про це повыдомляє прес-служба ЛМР.

На фестиваль приїхало близько 400 вчителів з 10 областей України, є також гості з-за кордону, а саме Польщі.

“Як кажуть герої “Аліса в Дивокраї”, “треба дуже швидко бігти, щоб принаймні залишатися на місці”. А якщо ми хочемо рухати українську освіту - то треба бігти ще швидше, - каже Зоя Литвин, голова Громадської Спілки “Освіторія”, засновниця Новопечерської школи, співорганізаторка події.

Фестиваль триватиме два дні на території !FESTrepublic. У програмі лекції з філософії освіти, майстерки, ярмарок освітніх технологій та презентації освітніх проектів, а ще дискусії та вечірки. Існує ще один суто львівський формат спілкування “за кавою”, тому організатори влаштували таку собі “Освітню кав’ярню”.

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Серед спікерів зокрема: Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки, Інна Большакова та Марина Пристінська, авторки та тренери програми перепідготовки вчителів початкових класів, експерти Громадської Спілки «Освіторія», Марина Вострова, психолог, Міжнародний інститут інтегрального розвитку, Стас Дрогаєв, експерт Лабораторії освітніх змін, Impact Hub Odessa та безліч інших експертів та спікерів.

Фестиваль організовують громадська спілка “Освіторія”, яка змінює та розвиває освіту в Україні та Холдинг емоцій «!FEST».

Global Teacher Prize Ukraine — це світова премія для вчителів, які зробили видатний внесок у професію, так звана «Нобелівська» премія у галузі освіти. Премію засновано, щоб підкреслити важливість і визнання вчителів на найвищому рівні, популяризувати новаторські підходи в освіті. Це одна з найбільших премій у світі за професійні досягнення, а у сфері освіти — перша і єдина премія такого масштабу. В Україні премію ініціювала та координує громадська спілка «Освіторія» в 2017 році.

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