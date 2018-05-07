Журналісти порівняли зарплати українських заробітчан у Польщі і на батьківщині

У Києві українці в середньому заробляють 14 тис. грн.

Більшість українців у Польщі працюють з мінімальними окладами і нелегально. Заробітчани в невеликих містах можуть отримувати близько 15 тис. грн, при цьому середня зарплата в Києві сягає 14 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.UA. Середня зарплата в Польщі сягає 34 тис. грн. Правда, далеко не всі поляки можуть розраховувати на такі доходи. Так, за даними Головного управління статистики, середня зарплата у Вармінсько-Мазурському воєводстві становить близько 28 тис. грн, але при цьому за низькокваліфіковану роботу заробітчани з України можуть, працюючи по 10 годин, і зовсім заробляти мінімалку – близько 15 тис.

У той же час у Києві українці в середньому заробляють 14 тис. грн, говориться в даних великого кадрового порталу. А в деяких сферах, наприклад, нерухомості, середня зарплата досягла вже 20 тис. грн. Великі роботодавці підвищують зарплати для того, щоб утримати кадри. Це нижче польської зарплати, однак і тут інші витрати. Прожитковий мінімум в Україні становить 1,7 тис. грн, а в Польщі – в три рази вище (близько 4,5 тис. грн). Платити більше доведеться за оренду квартири чи кімнати. Робота, швидше за все, буде сезонною, так як найчастіше дозвіл на роботу видають на короткий період часу.

Крім того, в країнах ЄС українці в основному заробляють менше місцевих жителів. Роботу за фахом знаходять лише незначне число мігрантів.

Нагадаємо, 60% заробітчан мали роботу в Україні до міграції. 36,5% українських мігрантів, які не володіють мовою тієї країни, куди вони відправилися на заробітки. Причому 40% трудових мігрантів з України знайшли низькокваліфіковану роботу, а ще 23,8% працюють не за своєю спеціальністю.