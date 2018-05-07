"Їхати треба! Які гроші?": водій маршрутки в Києві вразив мережу своїм вчинком (фото)

16:56, 07 травня 2018
Суспільство
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Пост про водія став популярним у мережі / фото facebook.com/Наталія Грабовська

Фотографію і розповідь про маршрутника-грузина опублікувала одна з пасажирок транспорту Наталія Грабовська на своїй сторінці у Facebook.

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"Заглядає в маршрутку бабуся, старенька, з паличкою: "Інваліду можна?". Він їй (уявіть собі цей колоритний говір, майже з обуренням): "Слухай, заходь давай! Що значить, можна? Яка різниця, інвалід не інвалід! Стара людина, їхати треба! Які гроші?", - написала вона.

Раніше у Луцьку водій маршрутного таксі вразив пасажирів своїм вчинком: він спробував вигнати із салону пасажирку, яка заговорила про українських військових, які "не дають Донбасу жити".

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Теги: #Київ#маршрутка#водій