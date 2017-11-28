"У мене син загинув на Донбасі": вчинок водія маршрутки у Луцьку розчулив українців (фото)

У Луцьку водій маршрутного таксі вразив пасажирів своїм вчинком: він спровадив із салону пасажирку, яка заговорила про українських військових, які "не дають Донбасу жити".

Коли до маршрутки зайшов хлопець у старому камуфляжі й дав водієві 3 гривні за проїзд, той їх не взяв. Про це пише на сторінці у Facebook Оніщенко Людмила у групі "Країни іншої не треба".

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Коли почали від'їжджати, жінка, яка сиділа за водієм, почала бурмотіти: "Не дадут никак Донбассу жить. Чего туда лезть. Людей убивать".

Тоді, за словами Оніщенко, маршрутка зупинилася, а водій відчинив двері, зайшов до салону, взяв незадоволену жінку під руку й віддав їй 3 гривні.

"Шановна, мені здається, що ви сіли не в ту маршрутку. Нам з вами не по дорозі", - пише очевидиця. Потім чоловік ввічливо спровадив її із салону.

Після цього водій повернувся до пасажирів і сказав: "У мене син загинув на Донбасі, а в дружини серце не витримало".

У мережі користувачі вражені вчинком чоловіка, вони говорять, що в Україні має бути більше таких водіїв.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Вінниці водій одного із автобуса вигнав із салону учасника АТО із пільговим квитком.