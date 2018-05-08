У мережі показали, як концерт "Інтера" до 9 травня рекламують в поїзді "Інтерсіті" (фото)

11:03, 08 травня 2018
Суспільство
1452 0
Концерт покажуть 9 травня / фото Олександр Рудоманов, Facebook

Читайте такожВидворений майже рік тому політтехнолог "Інтера" хоче через суд скасувати заборону на в'їзд в Україну

Відповідні фотографії оприлюднив на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Рудоманов.

«Нічого особливого, просто в Інтерсіті Львів-Київ піарять концерт Інтера до 9 травня», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що цей концерт набув скандального характеру ще до його трансляції. У мережі з’явилося відео епізоду "святкового концерту з нагоди Дня перемоги", у якому один з ведучих Андрій Доманський виголошує промову в стилі російської пропаганди.

"Сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельної ходи у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників", – сказав ведучий у супроводі оплесків за кадром.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Інтерсіті#9 травня