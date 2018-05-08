Поліція прогнозує напруження обстановки в деяких регіонах 8 та 9 травня (відео)

Голова Національної поліції України Сергій Князєв прогнозує напруження оперативної обстановки в деяких регіонах України 8-9 травня.

У Дні пам'яті та примирення (8 та 9 травня) на роботу вийдуть понад 17 тисяч правоохоронців.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, до охорони порядку залучили поліцейських, нацгвардійців, а також прикордонників та рятувальників. Силовики очікують напруження ситуації в окремих регіонах, не виключають провокацій. Утім, кажуть, ситуацію тримають під контролем.

Зокрема, голова Національної поліції України Сергій Князєв прогнозує напруження оперативної обстановки в деяких регіонах України 8-9 травня.

«Ми прогнозуємо деяке напруження оперативної обстановки не тільки в Києві, а ще й в декількох регіонах — Запорізький регіон, традиційно Дніпропетровський регіон», - зазначив він.

У більшості регіонів правоохоронці перейдуть на посилений варіант несення служби цими днями.