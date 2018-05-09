Деякі учасники ходи до пам’ятника Слави викрикують антиукраїнські лозунги.

В колоні учасників ходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні чути поодинокі скандування “Бандера - вон из Киева” та “Фашизм не пройдет”.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі колона повільно рухається в бік площі Слави від Арсенальної площі.

Згідно з інформацією, періодично окремі групи учасників ходи викрикують антиукраїнські лозунги.

Як повідомляв УНІАН, раніше активісти повідомили, що вони вже виявили декілька десятків людей, як похилого віку, так і молодих, які намагалися пройти з комуністичною символікою, як правило це так звані георгіївські стрічки. Активісти робили таким людям зауваження, а якщо вони не реагували, то зверталися до поліції комунікації, щоб поліцейські роз’яснили їм, що комуністична символіка заборонена для публічної демонстрації.