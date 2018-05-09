Турчинов звернувся до СБУ з проханням запровадити санкції проти українських ЗМІ, які транслювали "парад" у "ДНР"

За його словами, це популяризація терористичної організації.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов звернувся до СБУ з проханням запровадити санкції проти українських ЗМІ, які вели трансляцію "параду Перемоги" з окупованого Донецька під заголовком "Трансляція з ДНР".

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, це популяризація терористичної організації.

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«Адекватна протидія інформаційній агресії — необхідний та важливий елемент захисту нашої країни. Саме тому я звернувся з офіційним листом до СБУ щодо розслідування цього правопорушення та внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію «святкування» окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку», — написав він.

Трансляцію заходів у самоназваній «ДНР»​ транслювало, зокрема, видання «Кореспондент».

«І це відбувається у відповідь саме на російську інформаційну та пропагандистську агресію, яка загрожує вже всьому демократичному світові. Зважаючи, що Україна знаходиться на передовій у цій війні, нам необхідно негайно імплементувати їх напрацювання та досвід до українського законодавства», - зауважив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку окупанти провели "парад Перемоги". На "парад" бойовики вивели військову техніку: БТР-80, БМП, танки Т-64 і Т-72, ЗРК "Стріла-10", самохідки "Гвоздика", "Гради", полкові міномети, протитанкові гармати "Рапіра", гаубиці Д-30 і "Мста-Б".