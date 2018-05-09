Танки, "Гради" і син Гіві: у Донецьку окупанти провели "парад Перемоги" (фото)

На "парад" бойовики вивели військову техніку: БТР-80, БМП, танки Т-64 і Т-72, ЗРК "Стріла-10", самохідки "Гвоздика", "Гради", полкові міномети, протитанкові гармати "Рапіра", гаубиці Д-30 і "Мста-Б".

По вулиці Артема у центрі Донецька пройшли підрозділи бойовиків і військова техніка.

Про це повідомляють інформресурси бойовиків.

На "параді" йшли учні так званого "республіканського військового ліцею", в тому числі і Сергій Товстих - син ліквідованого командира бойовиків Михайла Товстих на прізвисько Гіві.

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На "парад" бойовики вивели військову техніку: БТР-80, БМП, танки Т-64 і Т-72, ЗРК "Стріла-10", самохідки "Гвоздика", "Гради", полкові міномети, протитанкові гармати "Рапіра", гаубиці Д-30 і "Мста-Б". Також була присутня техніка часів Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, в Москві на Червоній площі пройшов військовий парад на честь 73-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Під час параду в Москві продемонстрували робототехнічні комплекси розмінування «Уран-6» і багатофункціональні комплекси «Уран-9», безпілотники «Корсар» і «Катран».