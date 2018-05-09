День перемоги в Україні: відкрито п'ять кримінальних проваджень, складено 16 адмінпротоколів

В Україні в заходах до Дня Перемоги взяли участь понад 460 тис. осіб.

В Україні у заходах до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні взяли участь понад 460 тис. осіб.

Читайте такожМарші, бійки та затримання: як в Україні відзначають 9 травня (фото, відео)

Як повідомили у департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ України, про це заявив перший заступник очільника відомства Сергій Яровий.

"Загалом з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося близько 1600 заходів, участь у них взяли понад 460 тисяч осіб. У посиленому режимі працювали 27 тисяч правоохоронців", - зазначив перший заступник міністра.

Він також повідомив, що всього до органів поліції доставлено 28 осіб, відносно 16 з них складено адмінпротоколи, зокрема за ст. 173-3 КУпАП ("Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки").

Крім того, відкрито п’ять кримінальних проваджень. Чотири за ст. 436-1 ККУ ("Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки") та один за ч.1 ст.125 ККУ ("Умисне легке тілесне ушкодження").

"Грубих порушень публічної безпеки та порядку не зафіксовано", - додав Яровий.