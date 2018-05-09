День перемоги в Україні: 1250 масових заходів, затримано більше двох десятків людей (фото)

Станом на 13 годину в понад тисячі масових заходів взяли участь 365 тисяч громадян.

Станом на 13 годину в країні відбулося 1250 масових заходів до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Як повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на брифінгу, затриманих за кримінальні правопорушення наразі немає, передає кореспондент УНІАН.

Він розповів, що громадський порядок на масових заходах охороняли біля 25 тисяч правоохоронців, з них 18 тисяч — це поліцейські і нацгвардійці і 7 тисяч — представники ДСНС.

За словами заступника очільника МВС, станом на 13.00 було затримано та складено протоколи про адмінпорушення на 10 осіб за виготовлення та використання забороненої символіки. Також наразі приймається рішення по складенню адміністративних протоколів ще на 14 осіб, також був затриманий керівник громадської організації С-14 Сергій Мазур за те, що за словами Ярового, він зламав турнікет на Арсенальній площі, через який пропускали учасників ходи до пам’ятника Невідомому солдату.

“В цілому обстановка контрольована, особовий склад із поставленими завданнями впорався”, - зазначив Яровий.

Також він додав, що у київській акції по відзначенню Дня перемоги взяли участь близько 2 тисяч осіб і це є менше, ніж минулоріч.

В свою чергу начальник поліції Києва Андрій Крищенко також підтвердив, що серйозних конфліктів в ході масових заходів не було. Всі затримані були затримані за вчинення ними адміністративних правопорушень. Зокрема, одну особу затримали за те, що намагалася пронести газовий балончик, який не є забороненим засобом, проте в силу проведення сьогоднішніх заходів поліція не дозволяла проносити подібні речі на масові заходи. Також була затримана ще одна особа з муляжем гвинтівки.

Крищенко додав, що ця особа не йшла на заходи, присвячені Дню перемоги.

“Ця особа йшла на якусь театралізовану виставу в іншому районі Києва”, - сказав він.

Також Крищенко розповів, що ще відбулася бійка між двома особами, які один одному нанесли легкі тілесні ушкодження, але чи відкривати кримінальне провадження по цьому факту залежатиме від того, чи будуть ці особи подавати відповідні заяви до поліції.

Як розповів Яровий, в цілому по Україні було затримано 14 осіб у Запоріжжі, Полтавській, Харківській областях, також по 173 статті Адміністративного кодексу — використання забороненої символіки. На всіх них було складено адмінпротокол.

Підсумовуючи, Яровий зазначив, що поліція працюватиме у посиленому режимі.

“До того часу, поки ми не будемо відчувати, що всі заходи завершено у Києві та по всій країні”, - сказав він.