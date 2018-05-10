Моторошне вбивство українки в Італії: з'явилися подробиці

У ніч вбивства в будинку, де сталася трагедія, перебували родичі загиблої Марини Новожилової.

Журналістам вдалося дізнатися подробиці жахливої події в італійському містечку Мелфі провінції Поненца, де 33-річний італієць Антоніо Жирарді убив свою дружину-українку Марину Новожилову, після чого наклав на себе руки.

У ту ніч в будинку, де сталася трагедія, перебували родичі загиблої Марини Новожилової: її рідна сестра Олена з чоловіком Дмитром та маленьким сином. В момент, коли сталося вбивство, вони були в сусідній кімнаті, передають "Факти".

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"Вбивство сталося на другому поверсі будинку, а ми були на першому, — розповів чоловік сестри Марини Новожилової Дмитро Яновський. — Двері нашої кімнати були зачинені, ми спали і не чули пострілів. Вранці нас розбудив домофон. Це прийшов змінник Антоніо. Я погано знаю італійську, але зрозумів, що він розшукує Антоніо. "Так він же на роботі, — кажу. — У нічну зміну". Але колега сказав, що на роботі його немає, а машина тут, і до того ж неправильно припаркована. Він попросив покликати Антоніо. Я піднявся на другий поверх і виявив їхні тіла... Те, що сталося, не вкладається в голові. Не розумію, як Антоніо міг таке накоїти. Зараз на місці вбивства працює група карабінерів, будинок опечатаний. Карабінери розшифровують записи їхніх з Мариною розмов, вилучили всі телефони. Ми з дружиною і самі сподіваємося, що поліції вдасться з'ясувати, що стало причиною такого страшного вчинку".

За словами Яновського, дивлячись на цього чоловіка, він навіть подумати не міг, що Жирарді здатний на таке. Також він запевнив, що серйозних конфліктів у жінки з її чоловіком не було. Тому вбивство на ґрунті ревнощів — це поки тільки одне з припущень правоохоронців.

"Тіло Марини вже дві доби в морзі. Коли ми зможемо її поховати, невідомо. Забрати її в Україну ми не зможемо — це буде коштувати близько 12 тисяч євро, у нас немає таких грошей. Вирішили ховати тут, в Італії", - додав чоловік сестри Марини Новожилової.

Нагадаємо, видання "Інформатор" повідомило, що 8 травня в Мелфі провінції Поненца (Італія) 33-річний Антоніо Жирарді після 7 місяців шлюбу застрелив свою дружину, дівчину з Дніпра Марину Новожилову.

Пізніше зазначалося, що український консул з'ясовує інформацію про вбивство громадянки України Марини Новожилової в Італії.