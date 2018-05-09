Італієць жорстоко вбив свою дружину-українку й застрелився - ЗМІ (фото, відео)

За інформацією ЗМІ, італієць жорстоко вбив свою дружину з Дніпра і застрелився.

8 травня в місті Мелфі провінції Поненца (Італія) 33-річний Антоніо Жирарді після 7 місяців шлюбу застрелив свою дружину, дівчину з Дніпра Марину Новожилову.

Чоловік повернувся з роботи і вистрілив дружині з табельної зброї прямо в серце. Через деякий час Жирарді наклав на себе руки. Про це "Інформатору" повідомили рідні та близькі убитої Марини Новожилової, які зараз збирають кошти на кремацію дівчини.

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"Вчора вранці сталася трагедія. Чоловік Марини — Антоніо Жирарді, на ґрунті ревнощів вбив її, а потім і себе. Антоніо працював охоронцем. Він вистрілив Марині у серце з табельної зброї. Антоніо повинен був здати нічну зміну і прийти додому до 6:00. Але він пішов зі зміни раніше, що пізніше змусило колег вирушити на пошуки Антоніо", — розповіла сестра Марини Новожилової Олена Яновська, яка разом зі своїм чоловіком і сином гостювали у молодої сім'ї в Італії.

Вбивство сталося в родинному домі, в самому центрі міста. Про подію до поліції повідомив сусід, який близько 7:30 ранку почув постріли з будинку, де пізніше були виявлені тіла. Тіла виявив чоловік сестри Марини Новожилової.

Пара одружилася 23 жовтня 2017 року. Наразі мотив невідомий — слідчі розглядають всі можливі версії. За попередніми даними, пара перебувала в процесі розлучення, а Антоніо Жирарді не хотів розривати шлюб.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в Італії з численними синцями та подряпинами знайшли тіло українки.