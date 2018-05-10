На акції "Безсмертний полк" в Харкові місто назвали російським, а Україну видуманою країною

Учасники пропагандистської акції звинуватили своїх опонентів у тому, що вони приїхали з "бандерівщини" і намагаються засудити їх за російськомовність.

У Харкові агресивно налаштовані учасники проросійської акції "Безсмертний полк" назвали своє місто російським і заявили, що такої держави як Україна не існує.

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Свої сепаратистські ідеї вони озвучили у відповідь на зауваження харків'ян з проукраїнською позицією. Запис словесної перепалки опублікований на Youtube-каналі "Харків LIVE".

"Це російська земля, а Україна - штучно вигадана країна. "Не треба нам тут фашизм влаштовувати!" - каже пенсіонерка, яка представилася як Віра Миколаївна.

Крім того, учасники пропагандистської ходи почали звинувачувати своїх опонентів у тому, що вони приїхали з "бандерівщини" і намагаються засудити їх за російськомовність. Агресивні учасники мітингу запевняли, що є корінними харків'янами, а не "привезеними з Бєлгорода".

"Ми російською размавляєм. А якою ж мовою нам говорити? Природно! Якщо це рідна мова наша, якщо нею мама зі мною говорила", - вигукували в натовпі.

Потім вступила в діалог ще одна пенсіонерка, яка вирішила, що Україна живе в американської окупації. Своє невдоволення з цього приводу вона висловила в досить заповзято і дивною мови. "Янкі, геть з України! Ми не колонія американська! Все, пішли геть, разом з вашими бандерівцями і зрадниками! Щоб вони всі на осиці повісилися!" - кричала жінка.

Користувачів мережі розлютила така поведінка учасників пропагандистської акції. У своїх коментарях вони не стримували емоцій в реакції на скандальне відео.