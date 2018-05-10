Оборона Убенсдорфа: українські військові дали фінальний бій на навчаннях у Німеччині (фото, відео)

За сценарієм навчань, українські військові грали роль "поганих хлопців".

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео заключного етапу міжнародних військових навчань Combined Resolve X у Німеччині. На ньому можна бачити, як українські десантники і танкісти обороняють імітаційний населений пункт Убенсдорф.

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Зазначається, що сили українців - десантно-штурмова рота підсилена танком. Сили противника (BLUEFOR) атакували батальйонно-тактичною групою при підтримці вертольотів та артилерії. Взяти місто вдалося лише через декілька годин запеклого бою. Внаслідок штурму, BLUEFOR втратив три з половиною роти із п'яти наявних.

На сайті міністерства оборони зазначається, що українські військові перетворили місто на справжню фортецю: створили декілька ліній перешкод з мінних полів та колючого дроту та приготували до оборони практично кожну будівлю у місті, крім визначених місць для укриття цивільних. Один танк зайняв позицію в місті, інші влаштували засідки за межами населеного пункту для удару з тилу по скупченню техніки противника.

«Ми намагаємось тут, у спільному багатонаціональному тренувальному центрі, відтворити реальність бою і показати наскільки бій може бути важким. Я думаю, що солдати, які тренувалися сьогодні тут зрозуміли наскільки складним може бути бій в населеному пункті. І українські військові, які грали роль поганих хлопців, провели велику роботу та дійсно відтворили всі труднощі такого бою», – цитує українське військове відомство старшого інструктора спільного багатонаціонального тренувального центру підполковника Раєна Вайлі.

Раніше повідомлялось, що українські військові в ході навчань Combined Resolve у Німеччині, вразили офіцерів НАТО, протягом двох днів утримуючи важливу висоту.