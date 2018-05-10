Посольство США вимагає від Росії звільнити незаконно засудженого українця Клиха

Американські дипломати вважають, що Клиха засудили в Росії за безпідставними обвинуваченнями.

Посольство США в Україні вимагає від Російської Федерації звільнити незаконно засудженого українця Станіслава Клиха.

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Про це йдеться у повідомленні посольства США у мікроблозі Twitter.

"Станіслав Клих, випускник історичного факультету Київського університету Шевченка, засуджений в Росії за безпідставними обвинуваченнями і примусово підданий «психіатричному лікуванню». Росія повинна звільнити його і припинити порушення прав людини", - наголосили американські дипломати.

Довідка УНІАН. У травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Клиха і Миколу Карпюка до 20 і 22,5 роки ув'язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. Їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 роках сам брав у них участь. Міністерство юстиції України неодноразово направляло до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час «слідства» до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що вони стали жертвами «пародії на правосуддя».