Незаконно засудженого в РФ Клиха перевели з в'язниці в лікарню - адвокат

Українського політв'язня Станіслава Клиха, який знаходиться в російській Верхньоуральській в'язниці, перевели в лікарню.

Про це повідомляє видання "Медиазона" із посиланням на адвоката засудженого Іллю Новікова.

При цьому він пояснив, що до кінця невідомо, у якому саме закладі зараз знаходиться Клих. Клиха повинні були відвідати місцеві адвокати, але в тюрмі його не було.

"Куди його повезли, нам точно не кажуть. Ми можемо здогадуватися, що це лікарня в Челябінську, приблизно розуміємо яка, але свіжих відомостей, що він там, у нас немає", - пояснив Новіков.

Він нагадав, що у Клиха був "паршивий" стан здоров'я ще до етапу у Верхньоуральськ із Грозного.

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"Ми маємо всі підстави за нього турбуватися", - підкреслив адвокат.

Про переведення українця в лікарню "ОВС-Інфо" також розповіла челябінська правозахисниця Тетяна Щур. За її словами, в регіоні є дві лікарні для ув'язнених - Обласна психоневрологічна лікарня № 5 у Магнітогорську і ЛПУ-3 в Челябінську. У ЛПУ-3 адвокату повідомили, що Клиха там немає, а в Магнітогорській лікарні відмовилися надати інформацію.

Нагадаємо, 19 травня 2016 року суд присяжних у Грозному (Російська Федерація) визнав винними громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Верховний суд Чечні 26 травня засудив їх до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. Згідно з вироком, перші 10 років Карпюк проведе у в'язниці, а Клих - перші 9 років, потім обидва - у колонії суворого режиму.

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17 лютого 2016 року правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що визнав політичними в'язнями громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха, яких там утримують за ґратами. На думку правозахисників, обвинувальний висновок у цій справі складено з порушеннями, там міститься опис злочинів, які не існують. Вони підкреслили, що Карпюк та Клих не винні, а слідство не має жодних доказів того, що вони коли-небудь були в Чечні.

У червні 2016 року в Грозному проти Станіслава Клиха почалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.

3 квітня адвокат Ілля Новіков повідомив, що українського політв'язня Станіслава Клиха, якого незаконно утримують у Росії, етапували в колонію у Верхньоуральську.