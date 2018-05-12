Порошенко нагородив орденом ветерана Другої світової війни Івана Залужного, внук якого загинув на Донбасі

10 травня ветерану із Запоріжжя виповнилося 100 років.

Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження орденом «За мужність» III ступеня учасника Другої світової війни 1939-1945 років Івана Залужного.

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Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

«Є люди епохи. Один з таких - Іван Анікейович Залужний. Дякую Вам, що захищали Україну тоді і що захищаєте її тепер. Дякую Вам за подвиг, за Вашу патріотичну позицію та за те, що надихаєте нове покоління захисників України», - зауважив Порошенко.

Ветеран отримав нагороду за особисту мужність і самовідданість, виявлені у період Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

Як повідомляє прес-служба президента, 10 травня глава держави зателефонував і привітав Залужного із сторіччям.

Раніше президент також зустрічався з ветераном у Запоріжжі, де вони разом вшанували пам’ять загиблих українських захисників.

У серпні 2014 року онук Івана Залужного - офіцер Іван Гутник-Залужний був вбитий російсько-терористичними військами на сході України. Військовий посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.