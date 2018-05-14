У Сумах прокуратура почала розслідування за фактом насильства двох поліцейських над місцевим жителем

Діям поліцейських обіцяють надати правову оцінку.

У Сумах прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції після оприлюднення у мережі Інтернет відео про те, як двоє правоохоронців знущаються над чоловіком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції, що супроводжувалось насильством, розпочато сьогодні, 14 травня, Сумською місцевою прокуратурою.

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«Відомості до ЄРДР внесені за ч. 2 ст. 365 КК України. Підставою для початку слідства послугувало відео, яке нещодавно місцевий житель виклав у мережу Інтернет. Мова йде про двох поліцейських, які «приводили до тями» чоловіка напідпитку. За результатами слідства діям поліцейських буде надана правова оцінка», – йдеться у повідомленні.

У неділю, 13 травня, житель міста Суми зняв на відео з вікна свого будинку, як двоє патрульних поліцейських – чоловік і жінка – знущаються над чоловіком, який роззутим сидить на лавці біля багатоповерхівки. Зокрема, вони топчуться берцями по пальцях ніг чоловіка, завдають йому ударів, незважаючи на те, що той не проявляє агресії та не чинить опору.