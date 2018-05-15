У Сумській ОДА розповіли про стан постраждалих у трагічній ДТП в Білорусі дітей

Стан двох із шести українських дітей, які після трагічної ДТП в Білорусі перебувають на лікуванні в Бресті, покращився.

Стан двох із шести дітей із Сумщини, які після трагічної дорожньо-транспортній пригоді в Білорусі перебувають на лікуванні в Бресті, покращився.

Про це повідомив сьогодні на своїй сторінці у Facebook керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, який разом із сумськими медиками перебуває в Білорусі біля постраждалих дітей та їхніх рідних.

«Вночі близько третьої години приїхали сьогодні до Бреста. Зранку заїхали в консульство України та в гуртожиток, де розселили батьків постраждалих дітей. Білоруською стороною все для дітей та батьків організовано на найвищому рівні. Батьків безкоштовно розміщено в сучасному гуртожитку, допомагають місцеві мешканці. Консульство України в Бресті з перших годин контролює всі процеси та здійснює координацію між батьками, місцевою владою, лікарями, МЗС та МОЗ», - зазначив посадовець.

Він розповів, що батькам передали зібрані в Україні кошти, які вони самі розподілили в залежності від необхідності і важкості стану кожного постраждалого.

«На банківські картки батьків теж надходить допомога. Вони дуже просили подякувати всім, хто відгукнувся на їхнє горе», - написав Живицький.

За його словами, завідувач реанімаційним відділенням повідомила докладно про стан кожного із постраждалих.

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«Стан двох, Сергія та Іллі, оцінюється як середньої тяжкості, їх вже з реанімації перевели до нейрохірургічного відділення. Вони спілкуються та розповідають про поїздку. Четверо зараз перебувають у тяжкому стані в реанімації, двоє з яких, Андрій та Платон важкі, знаходяться у медикаментозній комі та на штучній вентиляції легенів. Артему та Михайлу вже дещо краще, виконані всі необхідні операції. Платона після успішних операцій сьогодні скоріше за все почнуть виводити зі стану седації та будуть пробувати переводити на природнє дихання. Стан Андрія стабільно важкий», - інформує Живицький.

Він повідомив, що заступник міністра охорони здоров'я Білорусі особисто відвідав Брест з приводу лікування сумських хлопчиків, вони забезпечені за рахунок білоруської сторони всім необхідним лікуванням та медикаментами.

«Сьогодні зустрілись з головним лікарем обласної лікарні Бреста Олександром Карпицьким та заступником голови Брестського облвиконкому Олегом Величком. Вони запевнили, що будуть лікувати хлопців скільки потрібно і як потрібно. Від себе хочу сказати, що тут справді високий рівень надання медичної допомоги та матеріальної бази лікарні», - наголосив посадовець.

Крім того, він наголосив, що за дорученням керівництва України, коли не буде загрози життю та здоров'ю постраждалих дітей, у разі потреби для їх транспортування в Україну буде надано необхідний транспорт, у тому числі й повітряний.

Живицький також розповів, що спецавтомобіль з батьками везе додому тіло загиблого хлопчика: машина близько 14.00 перетнула кордон з Україною у Волинській області.

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