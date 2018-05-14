Постраждалих у ДТП в Білорусі дітей не можна перевозити через стан здоров'я - Кулеба

Кулеба прогнозує, що в найближчі два-три тижні їх навряд чи можна буде транспортувати.

Стан дітей, які постраждали в ДТП у Білорусі, не дає змоги перевезти їх до України.

Про це розповів уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, повідомляє 112 Україна.

"Ситуація дуже складна. Двоє дітей у дуже важкому стані, троє дітей – у важкому, одна дитина – у стані середньої тяжкості. Але всім цим дітям лікарі поки що забороняють будь-яке транспортування. Троє дітей перебувають у Брестській обласній лікарні у важкому стані. Одна дитина стала вже транспортабельною, її прооперували в районній лікарні, Кам'янецькій; вона вже транспортована також у Брестську обласну лікарню", - розповів він.

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Кулеба прогнозує, що найближчі два-три тижні їх навряд чи можна буде транспортувати.

Також він розповів, що наразі до Білорусі направляються директор департаменту охорони здоров'я і дитячий лікар, щоб надати всю необхідну допомогу.

"Я сьогодні спілкувався із губернатором Сумської області, зараз прямують два автомобілі, один із яких - реанімобіль - забере дитину, яка, на жаль, померла, і також їдуть керівник Апарату, директор департаменту охорони здоров'я і дитячий лікар, саме із Сумщини, їдуть туди, щоб надавати всю відповідну допомогу", - зазначив Кулеба.

За його словам, майже всі батьки постраждалих дітей зараз у Білорусі. Батьки загиблого хлопчика їдуть разом групою, аби забрати тіло.

Окрім того, за даними Кулеби, було затримано водія автівки.

"Водій, який керував автомобілем, затриманий. Він знаходиться під вартою, з'ясовується питання стосовно належного оформлення документів на цей автомобіль - чи була ліцензія. Є сумніви, що належний транспортний засіб був оформлений для перевезення пасажирів", - підсумував уповноважений президента з прав дитини.

Як повідомляв УНІАН, вранці 13 травня у Кам’янецькому районі Білорусі автобус з українською дитячою футбольною командою потрапив в ДТП.

За попередньою інформацією, водій (1976 р. н., громадянин України) керуючи автомобілем марки Renault Master, скоїв попутне зіткнення з навантажувачем «Амкодор» під керуванням місцевого жителя. В результаті зіткнення загинула дитина-пасажир з міста Суми (2005 р. н., громадянин України), який перебував на передньому пасажирському сидінні. Ще шестеро хлопців із тяжкими травмами були доставлені до Кам’янецької районної лікарні. У всіх постраждалих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Одна дитина перебуває у важкому стані і підключена до апарату штучної вентиляції легень.

За фактом трагічної ДТП у Білорусі порушили кримінальну справу і затримали водія українського автомобіля.

Сьогодні до Білорусі із Сум виїхав спеціальний транспорт для доставки тіла загиблої дитини в Україну.

Три автобуси, які везуть із Білорусі вцілілих у ДТП школярів із Сумської області, вже перебувають на території України: додому повертаються 19 із 26 дітей.