У Києві заборонили феєрверки та салюти на під час проведення ООС на Донбасі

Рішення прийнято у зв’язку зі зміною формату операції на Донбасі - завершенням АТО і початком Операції Об’єднаних сил.

Київрада заборонила феєрверки, салюти та використання інших піротехнічних засобів на території столиці під час проведення Операції Об’єднаних сил на сході України. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 87 з 99 депутатів Київради. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною формату операції на Донбасі - завершенням АТО і початком ООС.

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«Усвідомлення того, що проведення розважальних заходів з використанням піротехнічних засобів в той час, як в Україні проводяться заходи із забезпечення нацбезпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, коли наші співвітчизники продовжують гинути, захищаючи Батьківщину від російських окупантів, є морально неприйнятним, і викликало необхідність у підготовці цього рішення», - йдеться в документі.

Сьогоднішнім рішенням депутати внесли зміни у попереднє рішення «Про заборону проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів на території Києва» (від 4 вересня 2014 року), виклавши відповідний пункт у новій редакції: «Встановити, що дія цього рішення поширюється на час проведення в Україні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».

Згідно з рішенням Київради від 4 вересня 2014 року, у столиці було на три місяці введено заборону на проведення заходів та видовищ з використанням піротехнічних виробів.

25 грудня 2014 року Київрада продовжила термін заборони в столиці влаштування салютів та використання феєрверків до завершення АТО на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти розповіли про нову тактику ЗСУ на Донбасі.