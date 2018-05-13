Активна оборона: журналісти розповіли про нову тактику ЗСУ на Донбасі (відео)

У бойовиків стверджують, що українці зайшли в населений пункт Чигарі, розташований в передмісті окупованої Горлівки.

Характер дій українських підрозділів на Донбасі змінився – оборона українських сил стала більш гнучкою.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зазначається, що після травневих свят в бойовиків розпочалась паніка через нібито наступ українців. Насправді ж 9 травня стало апогеєм потужних канонад російських батарей.

Командир підрозділу ЗСУ у Мар’їнці, офіцер 30-ї окремої МБр з позивним «Майкл» оцінює «святкову» активність бойовиків як розвідку боєм.

"Вони намагаються встановити, що у нас є для того, щоб рухатися вперед. Тому вони нас і намагаються перевірити", - зазначив він.

У бойовиків, тим часом, стверджують, що українці зайшли в населений пункт Чигарі, розташований в передмісті окупованої Горлівки.

Українська сторона поки не підтверджує просування, однак характер дій ЗСУ дійсно змінився.

«Противник знає, де ми. Але насправді, або нас там немає, або ми є, але не в тій кількості, чи не у тій якості», - розповів журналістам «Майкл».

Зазначається, що активна оборона – єдиний спосіб ефективно протидіяти російським кадровим підрозділам, які заходять на Донбас для виконання смертоносних завдань, і потім повертаються на територію РФ.

Раніше повідомлялось, що російсько-терористичні війська на Донбасі застосовали проти ЗСУ новітні реактивні снаряди. Після обстрілу військовослужбовці ретельно позбирали всі уламки снарядів та віддали їх в спеціалізовану лабораторію для проведення експертиз.