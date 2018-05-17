Представник місії НАТО в Україні намагався підзаробити на продажі спецтехніки - ЗМІ

У Києві стався непомітний міжнародний скандал - СБУ викрила спробу нелегального продажу спецтехніки, у результаті чого експерт представництва НАТО із Чехії був вимушений покинути країну.

СБУ наприкінці квітня затримала у Києві двох громадян Чехії, які намагалися продати спецапаратуру, в тому числі пристрої прослуховування. Чеське МЗС оперативно спростувало інформацію про те, що за ґрати потрапив дипломат, але визнало, що у одного громадянина на ім’я Людек Вокал справді виникли проблеми.

Як дізналася Європейська правда, Вокал – колишній поліцейський, а нині представник компанії, що торгує спецобладнанням. Він вийшов під заставу і заявив чеським ЗМІ, що вів в Україні легальні переговори про продаж обладнання за посередництва НАТО, а постраждав через небажання платити відкат.

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Також він розповів, що разом із ним СБУшники затримали дипломата, представника місії НАТО, також чеха – полковника Мірослава Пелікана, відповідального за допомогу Україні у проведенні реформи армії у сфері логістики. Його швидко звільнили через дипломатичний імунітет, а потім терміново "евакуювали" з України.

На письмовий запит журналістів про те, чи були авторизовані переговори, контакти або співпраця Мірослава Пелікана (в рамках його роботи з НАТО в Києві) з чеським продавцем спецобладнання, в Альянсі відповіли категоричним запереченням: "У НАТО не було жодного зв’язку із Людеком Вокалом". Є всі підстави припустити, що керівник напрямку НАТО вирішив скористатися нагодою та "підзаробити" як посередник у продажі спецтехніки.

"Він громадянин Чехії, тому запитувати про нього варто владу Чехії. Він донедавна працював у представництві НАТО в Україні в рамках "добровільного національного внеску" з боку Чехії, а за цією програмою вся відповідальність лежить на національній владі", - йдеться у письмовому коментарі представника НАТО.

Як повідомляє Європейська правда, у Міноборони визнали, що Пелікан справді залишив Україну та більше не повернеться до місії НАТО у нашій державі. Мовляв, "зобов’язання Пелікана як експерта представництва НАТО добігли кінця". Хоча це не вся правда: кілька джерел підтвердили виданню, що він не "завершив місію", а був відкликаний, бо його подальша робота після цього скандалу була неприйнятною не лише для Києва, але і для Альянсу.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині СБУ блокувала контрабанду партії кокаїну з Центральної Америки на 8 мільйонів гривень.