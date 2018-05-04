На Київщині СБУ блокувала контрабанду партії кокаїну з Центральної Америки на 8 мільйонів гривень

«Товар» надходив до України через закордонні вантажні відправлення.

Співробітники СБУ Київської області блокували контрабанду великої партії кокаїну.

Про це повідомляє Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області в Facebook.

За даними правоохоронців, раніше судимий за кримінальні злочини мешканець столиці замовляв кокаїн у свого знайомого з однієї з країн Центральної Америки.

«Товар» надходив до України через закордонні вантажні відправлення. Використовуючи зв’язки у кримінальному світі, ділок збував наркотики у різних регіонах України, зокрема, за допомогою кур'єрів", - йдеться у повідомленні.

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Оперативники затримали чоловіка на території Київської митниці у місті Бориспіль під час отримання чергового відправлення.

"У затриманого правоохоронці вилучили понад 5 кілограмів кокаїну, який був прихований у коробках з роликовими ковзанами. Вартість виявленої партії наркотиків на «чорному ринку» перевищує 8 млн грн", - зазначили у відомстві.

Нині вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання йому запобіжного заходу.