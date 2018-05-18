Вагітна тренер збірної України з художньої гімнастики показала чималий животик (фото)

Зірка поділилася, коли оголосить стать майбутньої дитини.

Тренер збірної України з художньої гімнастики Іриша Блохіна, яка пригадала, як сповістила чоловіку про вагітність, поділилася, коли оголосить стать майбутньої дитини.

Іриша зізналася, що й сама поки не знає, на кого вони з чоловіком очікують. Сьогодні, 18 травня, Блохіна піде до лікаря, аби дізнатися, хто у неї народиться, а от оголосити майбутня мама стать дитини планує пізніше, передає ТСН.

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"Ми вирішили, що зробимо вечірку baby-shower, зберемо всіх рідних і всім в один момент розповімо стать дитини. Нам дуже важко зібрати всю родину разом, і ми використовуємо цей привід, щоб всім разом відсвяткувати", - розповіла Іриша.

Стосовно того, чи не ревнує старша донька Блохіної та її чоловіка, сина президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака Олексія Джекі, батьків до майбутнього малюка, зірка відповіла: "Навпаки. Я приходжу з роботи, і вона запитує – "як baby?". Чекає, і вітається зранку. Ми дуже хвилювались, чи не ревнуватиме, як і всі батьки, але все добре", - зізналася зірка.

Раніше повідомлялося, що у міністра інфраструктури України Володимира Омеляна народилася донька. Це третя дитина міністра: у нього ще є два сини - Северин і Марк.