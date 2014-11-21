Озвучені найбільш криміногенні регіони України (мапа)

Про це свідчать дані Генеральної прокуратури України, яка веде статистику злочинності з листопада 2012 року, повідомляють «Комментарии».

Відповідно до цифр, найбільша кількість злочинів вчиняється в Донецькій області: 58 670 тис. злочинів.

Читайте такожУ Києві викрито злочинне угруповання "чорних трансплантологів"

У той же час тільки в Києві було зареєстровано 62 424 тис. порушень КК України.

Найбільш «законослухняними» областями визнані Івано-Франківська і Тернопільська: 5 857 тис. і 5 772 тис. злочинів відповідно. У статистику не включений окупований Росією Крим.