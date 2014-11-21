На Керченській переправі через шторм в черзі стоять понад 900 машин
12:16, 21 листопада 2014Суспільство
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Вантажна і пасажирська лінії Керченської поромної переправи, як і раніше, закриті через сильний вітер.
Автомобілістам рекомендують перечекати негоду / kuban.aif.ru
Автотранспорт у портах збирається в черзі і вже налічується 908 вантажних і легкових авто. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Єдину транспортну дирекцію.
За даними відомства, вранці 21 листопада сила вітру в районі Керченської протоки становить 20 метрів за секунду. У Кримському гідрометеоцентрі повідомили, що такі погодні умови будуть зберігатися протягом найближчих днів.
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Автомобілістам рекомендують утриматися від поїздок і перечекати негоду в місцях віддалених від переправи.
Керченська переправа зупинила роботу в ніч з 20 на 21 листопада у зв’язку з несприятливими погодними умовами.
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