Від 50 копійок до 8 гривень за жетон: як з роками змінювалася вартість проїзду у столичному метро (відео)

У 2000 році жетон на метро коштував 50 копійок, і ціна довго не змінювалася.

Вартість проїзду в громадському транспорті Києва зросте вдвічі. Із 14 липня проїзд у трамваї, тролейбусі, автобусі, метро та фунікулері підскочить до 8 грн.

У 2000 році жетон на метро коштував 50 копійок, і ціна довго не змінювалася. У 2008-му вартість підняли відразу до 1,5 грн. У вересні 2010 року проїзд у підземці став коштувати 2 грн. У лютому 2015 року ціна жетона підвищилася до 4 грн. У червні 2017 року проїзд у метро подорожчав ще на гривню - до 5 грн.

Якщо говорити про вартість проїзду у столичних трамваях та тролейбусах, то на початку 2000-х вона становила 50 копійок. Аж у 2008 році квиток став коштувати утричі дорожче - 1,50 грн. У лютому 2015 ціна квитка становила вже 3 грн.

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У червні 2017 року проїзд в тролейбусі, автобусі, трамваї коштував 4 грн. Тепер за одну поїздку у муніципальних автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулерах доведеться віддати 8 грн.