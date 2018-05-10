Google визнала проект оплати у київському метро одним з найпрогресивніших

Столична підземка стоїть в одному ряду з метро Лондона, Чікаго, Ванкувера, Сіднея та Портленда.

На щорічній всесвітній конференції розробників Google I / O у Каліфорнії проект оплати у київському метрополітені був відзначений серед найпрогресивніших.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

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"Всесвітня конференція розробників Google у Каліфорнії. Проект оплати в київському метро серед найпрогресивніших", - йдеться у повідомленні.

Столична підземка стоїть в одному ряду з метро Лондона, Чікаго, Ванкувера, Сіднея та Портленда.

Нагадаємо, оплата у столичній підземці за допомогою сервісу Google Pay працює з осені минулого року.

4 травня у "Київському метрополітені" повідомляли, що прийнято рішення модернізувати та дооснастити всі існуючі елементи відповідних автоматизованих систем КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» для об’єднання у єдину загальноміську систему оплати проїзду.